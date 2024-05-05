الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج

السفيرة سها
السفيرة سها

كشفت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء مصر في الدول.

وقالت السفيرة سها جندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة تقدم 14 خدمة للمصريين بالخارج، وأبرزها تفصيلا ما يأتي..

الدفع بالعملة الصعبة بتخفيضات ميسرة في التسوية التجنيدية والتي بدأت من 1 مايو، والتخفيضات على تذاكر الطيران، وشهادات المعاش بالدولار، والأوعية الادخارية في البنوك المصرية للدولار، وشراء الوحدات السكنية والمقابر بالعملة الدولارية.

وتابعت السفيرة سها جندي قائلة: الوزارة تستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التضامن، مضيفة: “هو صندوق استثماري ينفق على أي طارئ يحدث للمصريين بالخارج، وتمويله بعضوية للمواطن في الخارج، والإعلان عنه رسميا قريبا حال الانتهاء منه، ويرعى كل أعضاؤه من المصريين بالخارج والذي يصل عددهم لـ14 مليون مواطن”.

واختتمت السفيرة سها جندي: نعمل على إطلاق منصة الإجازات للمصريين بالخارج، لمن يريد مد الإعارات، ومد إجازته في العمل الخاص به في مصر دون الحضور للدولة، مع إعداد تطبيق المصريين في الخارج وإطلاق مرحلته الأولى قريبا، والمرحلة الثانية سيكون بها “سوق المصريين بالخارج” لكل منتجات مصر في دول الخليج وأوروبا.

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