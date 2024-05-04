دبلوماسى سابق: نتنياهو لا يحبذ الوصول إلى اتفاق مع حماس لهذا السبب

علق السفير نبيل فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك اعتبارات قد تدفع الأطراف المتباحثة حول هدنة في غزة، موضحًا أن أي اتفاق سيكون جزئيًا.

وأضاف أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يحبذ الوصول إلى اتفاق مع حماس، لأن هذا سيرتب عليه محاسبته جراء جرائم عديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين سيمنحها سلطة إصدار قرارات مثيلة ضد قادة أمريكيين.