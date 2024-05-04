عبدالمنعم السيد: الدولة فى طريقها للنجاح الاقتصادى ونحتاج إلى مزيد من المبادرات التمويلية

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على تغيير نظرة وكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصرية من مستقرة إلى إيجابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن وكالة فيتش رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لإيجابية بدلًا من مستقرة.

وأضاف أن وكالة فيتش رصدت تحسنًا في الاجراءات الاقتصادية المتخذة من الدولة، موضحًا أن علي رأس هذه الإجراءات التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن وكالة فيتش رصدت خروج الدولة من النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأكد أنه لا بد من أن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد "إنتاجي" ولا بد من زيادة الصناعة التكنولوجية، موضحًا أن الدولة في طريقها للنجاح الاقتصادي ولكن نحتاج إلى مزيد من المبادرات التمويلية.