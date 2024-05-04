السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بسبب خلافات مالية بينهم في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، يفيد بتضرره من مقاول، مقيم بمحافظة القليوبية؛ لقيامه وبصحبته عدد 4 أشخاص آخرين «غير معلومين لديه» باستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع عدد 8 إيصالات أمانة على بياض، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها وكذا عدد 8 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

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