السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف شاب وسرقته بالإكراه فى دار السلام

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف شاب وسرقته بالإكراه في دار السلام.

البداية حينما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بتعرض شاب لواقعة اختطاف على يد 3 أشخاص بدائرة القسم، وبالفحص والتحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، استدرجوا المجني عليه بالتحايل، وخطفوه بالإكراه وشلّوا حركته ليتمكنوا من سرقته.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وتم اقتيادهم لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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