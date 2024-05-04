السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس إحدى الجلسات في مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس إحدى الجلسات في مؤتمر أبوظبي

ترأس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الجلسة العلمية الرئيسة في المؤتمر الدولي التاسع حول «النشر العلمي وتحديات الذكاء الاصطناعي» المنعقد في جامعة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة علماء من مختلف أنحاء العالم، والتي عقدت تحت عنوان: "التصنيف العربي للمجلات العلمية".

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن البحث العلمي قاطرة التنمية الحقيقة في العالم أجمع، مؤكدًا أهمية التعاون العلمي بين جميع مؤسسات التعليم العالي من أجل وضع رؤية علمية موحدة تتضمن حلولًا عمليةً للتحديات التي تعترض مسيرة البحث العلمي خاصة في ظل عالم سريع يموج بتحديات عديدة.

وشدد على ضرورة وأهمية الوصول إلى وضع ضوابط أخلاقية تنظم مسيرة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أهمية التعاون في مجالات الدراسات البينية والنشر في المجلات العلمية بهدف تعظيم الاستفادة في جميع المجالات العلمية المختلفة، لتحقيق طفرة علمية كبيرة، خاصة خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى جامعة الأزهر لتحقيق نجاحات على الأصعدة كافة. 

نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس احدى الجلسات مؤتمر ابوظبى

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