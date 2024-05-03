اللواء وائل مصطفى: سيناء تتمتع بموارد طبيعية غير موجودة في أي مكان

فال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إن الدولة المصرية ركزت جهودها على مدار العشر سنوات الماضية على تنمية وتطوير وتعمير سيناء، وهو ما تجلى عند إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية وتعمير سيناء على كافة الأصعدة.

وأضاف اللواء وائل مصطفى خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن خطة التطوير اشتملت على محورين أساسيين؛ المحور الأساسي الأول وهو الأمن، والمحور الأساسي الثاني وهو التنمية، لأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

وأوضح أن المحور الأول المتمثل في الأمن تضمن القضاء على الارهاب بعد عام 2011، حيث كان يوجد فراغ أمني، فتم القضاء على الارهاب، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم القيادة الحكيمة والجيش المصري القوي والشرطة الباسلة وأهالي سيناء الشرفاء، بعد معركة راح ضحيتها شهدائنا الأبرار.

وأشار إلى أن المحور الثاني المتمثل في التنمية، فإن الدولة المصرية وضعت خطة قومية تنموية غير مسبوقة لتنمية وتعمير وتطوير سيناء بالكامل، كما تم تنفيذ مشروعات في جميع القطاعات، سواء كانت صناعية أو زراعية وفي قطاع الإسكان، كما وضعت الدولة المصرية، سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، وجذبت المستثمرين والسكان لسيناء، بالإضافة إلى ربطها بالدلتا وبقية المحافظات، لافتا إلى أن سيناء تتمتع بموارد طبيعية غير موجودة في أي مكان.