رانيا يوسف تكشف حقيقة تصريحها الأخير بشأن دخولها فى قصة حب جديدة

قالت الفنانة رانيا يوسف: "أنا معجبة بشخص، ولكن لا تصل لمرحلة الحب والزواج حتى الآن، الشخص دا حقيقي في مشاعره ومش بيحب المظاهر ودي أكتر حاجة عجباني".

“فوبيا”

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج “أون سيت” المذاع عبر فضائية “أون”، أنها تتمنى أن يحالفها الحظ بشكل عام في حياتها الشخصية وليس في حياتها المهنية وحدها.

وأضافت في حديثها: "أنا ست قوية في حياتي وليس في حياتي العاطفية وحدها، وأنا سعيدة بأعمالي الفنية الأخيرة بصورة كبيرة".

وتابعت: " مسلسل فوبيا أحداثه قريبة من حياتي الشخصية، وحرصت على عدم التدخل في اختيار دور بنتي في المسلسل".

آخر أعمال رانيا يوسف

وعلى جانب آخر، شاركت الفنانة رانيا يوسف في موسم رمضان الماضي 2024 بمسلسل بقينا اتنين مع الفنان شريف منير، وشارك في العمل كل من: عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، مي جمال، يوسف عثمان، ياسر الطوبجي، عمر زكريا، نورهان ماجد، طارق عبد العزيز،وغيرهم، وهذا هو آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ومكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من رمضان.