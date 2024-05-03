"الزراعة": أسعار رسوم دخول حدائق الحيوان الإقليمية 5 جنيهات

أكد الدكتور محمد جلال, رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر تذكرة دخول حدائق الحيوان الإقليمية 5 جنيهات، ومواعيد الدخول الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً في أعياد الربيع واحتفالات شم النسيم.

حدائق الحيوان الإقليمية

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات لـ"الدستور" أن 6 حدائق عام للحيوانات والأسماك في المحافظات، هى حديقة الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان بمحافظات الإسكندرية والشرقية وكفرالشيخ والفيوم وبني سويف استعدت لاستقبال الزائرين في أعياد الربيع وشم النسيم، بينما حديقنتا الحيوان والأورمان بالجيزة مغلقتان من أجل عمليات التطوير.

رسوم دخول الحدائق 5 جنيهات للمواطنين والأجانب 20 جنيهًا وذوي الهمم مجانًا

وأوضح جلال أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان اتخذت إجراءات استعدادَا لشم النسيم منها تجميل المساحات الخضراء وبيوت الحيوانات وعرض حيوانات جديدة وزيادة عدد الحيوانات في الحدائق، لافتًا إلى أن رسوم دخول الحدائق 5 جنيهات للمواطنين والأجانب 20 جنيهًا، وذوو الهمم رسوم الدخول مجانًا وأن الرحلات للجمعيات الدينية والكنائس لها استثناءات خاصة، كما أن الأطفال سن أقل من 5 سنوات مجانًا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أن الحدائق جميعًا ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، وسيتم تأمين الحدائق من خلال الجهات الأمنية وأفراد الأمن من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتوفير وسائل الأمان في الحدائق جميعها بالمحافظات وتوفير وسائل الحماية المدنية والحفاظ على الأطفال داخل الحديقة.