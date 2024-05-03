الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

7 شهداء بينهم أطفال.. لحظات دامية يعيشها سكان رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن زوارق الاحتلال تطلق نيرانها صوب الصيادين قبالة شواطئ رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأكد ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية إلى 7 من بينهم أطفال.

 

الاحتلال يكثف غاراته على رفح 

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ210 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

رفح الفلسطينية حي الزيتون غزة مدينة غزة قطاع غزة

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