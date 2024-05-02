الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مع اقتراب شم النسيم.. إقبال كبير على محلات الفسيخ والرنجة في القاهرة (صور)

الفسيخ والرنجه
الفسيخ والرنجه

تعتبر وجبه الفسيخ والرنجه الوجبة الرئيسية للعديد من المواطنين خلال عيد شم النسيم والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ويحتفل فيه العديد من المواطنين في الحدائق والمتنزهات وغيرها من الأماكن العامة، وتعتبر وجبة الفسيخ والرنجة ضمن الوجبات الأساسية التي يحرص المواطنون على تناولها في ذلك اليوم.

إقبال المواطنين على محلات الفسيخ والرنجه 

وشهدت محال الفسيخ والرنجه بمنطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، إقبالًا كثيفا من المواطنين لشراء الكميات المناسبة للاحتفال بذلك اليوم.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق لشرائها وتناولها في ذلك اليوم، كونها الوجبة الأساسية لدى المصريين في عيد شم النسيم.

 أسعار الفسيخ والرنجة 

بلغ سعر الفسيخ المملح من 450 إلى 500 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الفسيخ ملح وسط في الأسواق بين 400 و450 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الفسيخ المخلي في الأسواق نحو 475 جنيها للكيلو الواحد. وبلغ سعر علبة فسيخ فيليه 200 جرام في الأسواق نحو 60 إلى 80 جنيهًا.

ووصل سعر علبة فسيخ فيليه 350 جراما في الأسواق بين 120 و150 جنيهًا. كما سجل سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام في الأسواق بين 100 و120 جنيهًا، وسعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جراما بين 130 و150 جنيهًا.

وتباينت أسعار الرنجة في الأسواق وفقًا لنوعها وحجمها، حيث بلغ سعر الرنجة الهولندية نحو 120 إلى 200 جنيه للكيلو الواحد، وسعر كيلو الرنجة المخلية 255 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر الرنجة بطارخ فتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو الواحد، وسعر الرنجة بطارخ مخلية يتراوح بين 305 و330 جنيها للكيلو الواحد.

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اسعار الفسيخ والرنجة إقبال المواطنين على محال الفسيخ والرنجه عيد شم النسيم وجبة الفسيخ والرنجة والرنجة الفسيخ الفسيخ والرنجة

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