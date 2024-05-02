الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية البريطانى يوصى باستمرار بيع الأسلحة إلى إسرائيل

كاميرون
كاميرون

أوصى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، شخصيا بأن تستمر المملكة المتحدة في بيع الأسلحة إلى إسرائيل بعد يومين من مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارة جوية إسرائيلية، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وقُتل جيمس كيربي، 47 عامًا، من سومرست، وجيمس هندرسون، 33 عامًا، من كورنوال، وجون تشابمان، 57 عامًا، من دورست، وهم أعضاء في World Central Kitchen، في الأول من أبريل.

مواصلة مبيعات الأسلحة بعد يومين 

 

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لجنة الإنقاذ الدولية البريطانية تنضم لدعوات حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

 

وقد أوصى اللورد كاميرون بمواصلة مبيعات الأسلحة بعد يومين، وأكد وزير الأعمال القرار في 8 أبريل.

وقال كاميرون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الغارة التي أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة كشفت عن إخفاقات منهجية وشخصية من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي.

ويبدو أن قرار وزير الخارجية قد اتخذ بناءً على تقييم لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الذي لم يشمل مقتل عمال الإغاثة بسبب الفارق الزمني في عملية الحكومة لتحديد ما إذا كانت صادرات الأسلحة البريطانية معرضة لخطر الاستخدام أم لا ارتكاب جرائم حرب.

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