الخميس 02 مايو 2024
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عالم

لجنة الإنقاذ الدولية البريطانية تنضم لدعوات حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

لجنة الإنقاذ الدولية
لجنة الإنقاذ الدولية في المملكة المتحدة

انضمت لجنة الإنقاذ الدولية في المملكة المتحدة إلى الدعوات الموجهة إلى الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وطالبت بوقف الحرب في غزة، على ما أفادت صحيفة "الجارديان". 

وجاء في بيان صادر عن المنظمة، أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة هو الاستخدام الأكثر كثافة للأسلحة المتفجرة في منطقة مكتظة بالسكان في هذا القرن. وقد أدى هذا، إلى جانب الحصار، إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي جعل غزة غير صالحة للسكن تقريبًا، وحرمان كل السكان تقريبًا- الملايين من الناس- من الغذاء الأساسي، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية لمدة ستة أشهر.

وأضافت المنظمة: "لقد تم إسقاط ما يقدر بنحو 45.000 قنبلة على سكان غزة في أول 89 يومًا من الصراع وحده.. كما أدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى إعاقة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية بشدة على توفير المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في غزة".

وتابعت: "تنضم لجنة الإنقاذ الدولية في المملكة المتحدة إلى أكثر من 250 منظمة لحث حكومة المملكة المتحدة على الوقف الفوري لنقل الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة، حيثما يكون هناك خطر من أنها قد تسهل انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وشددت المنظمة على أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تستخدم كل نفوذها لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

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وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا سياسية متزايدة من أجل وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر في أبريل الماضي.

حصيلة ضحايا الحرب الدموية التى تشنها إسرائيل فى غزة

ولليوم 208 على التوالي تواصل إسرائيل عدوانها الوحشي على قطاع غزة، وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث يستمر جيشها فى قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وفي حصيلة غير نهائية، استشهد ما لا يقل عن 34596 فلسطينيًا وأصيب 77816 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيان وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء.

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