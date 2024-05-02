أعراض الإصابة بتراكم الرمل فى الكلى وطرق الوقاية منها

تراكم الرمل فى الكلى من أكثر المشكلات التي ربما يعاني منها الكثيرين مؤخرًا، ونوضح السطور التالية أبرز الأعراض المتعلقة بوجود رمل داخل الكلى، وما هي طرق الوقاية من التعرض للإصابة بتراكم الرمل فى الكلى وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".

أعراض تراكم الرمل فى الكلى

آلام الكلى: يمكن أن يسبب تراكم الرمل في الكلى آلاما حادة في منطقة الظهر تمتد إلى الجانبين والبطن السفلي.

الاحتباس البولي: قد يسبب تراكم الرمل في الكلى الاحتباس البولي وصعوبة التبول، مما يمكن أن يزيد من خطر التهابات المسالك البولية.

تضرر الكلى: في حالة استمرار تراكم الرمل داخل الكلى، قد يؤدي ذلك إلى تضرر الأنسجة الكلوية وتقليل وظائف الكلى.

تشكل الحصى: في بعض الحالات، قد يتكون الرمل داخل الكلى على شكل حصى، مما يمكن أن يسبب حالات تسمم الدم واحتباس البول وحاجة لإجراء عمليات جراحية لإزالة الحصى.

ارتفاع ضغط الدم: في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي تراكم الرمل في الكلى إلى اضطرابات في وظائف الكلى مما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

بشكل عام، يمكن أن يؤدي تراكم الرمل في الكلى إلى مشاكل صحية خطيرة ولذلك من الضروري مراجعة الطبيب لتقييم وعلاج أي مشكلات صحية محتملة.

كيفية الوقاية من التعرض للإصابة بالرمل في الكلى:

شرب كميات كافية من الماء: يجب شرب الكمية المناسبة من الماء طوال اليوم، حيث يساعد ذلك في تخفيف تركيز البول وتقليل فرص تكون الرمل في الكلى.

تقليل تناول الأطعمة الغنية بالملح: قلل من استهلاك الأطعمة المملحة مثل المعلبات والوجبات السريعة، حيث يمكن أن يزيد الأملاح من تركيز البول وزيادة خطر تكون الرمل في الكلى.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم بحذر: يجب تناول الكالسيوم بشكل مناسب من مصادره الطبيعية مثل الحليب والزبادي، لأن الكالسيوم قد يقلل من امتصاص الأكسالات في الكلى وبالتالي يقلل من فرص تكون الرمل.

تجنب النقر الحراري: تجنب التعرض للنقر الحراري المباشر لفترات طويلة، حيث يمكن أن يزيد من فرص تكون الرمل في الكلى.

ممارسة النشاط البدني بانتظام: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني في تحسين وظائف الكلى وتقليل فرص تكون الرمل.

مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم: يجب مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم بانتظام، حيث يمكن أن ارتفاعهما يزيد من خطر تكون الرمل في الكلى.

الاستشارة الطبية الدورية: قم بإجراء فحوصات دورية مع الطبيب للتحقق من صحة وظائف الكلى وتقييم مخاطر تكون الرمل.