الأمم المتحدة: التعرض للذخائر غير المنفجرة فى غزة وصل إلى "أخطر مراحله"

حذرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام "UNMAS" من أن خطر التعرض للذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة وصل إلى "أخطر مراحله"، وفق ما نقلت صحيفة الجارديان اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا أصيب بجروح خطيرة وبتر أطرافه، بعد فتح علبة طعام مفخخة.

ونقلًا عن معلومات من المكتب الإعلامي الحكومي، قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية: إنه "تم العثور على العلبة بينما كان الصبي يبحث عن متعلقات في منزله في خان يونس بعد أن قصفته القوات الإسرائيلية".

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الأشخاص أصيبوا في الآونة الأخيرة جراء انفجار المعلبات المفخخة، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

واستنادًا إلى تقديرات الأمم المتحدة للذخائر غير المنفجرة، قدرت المنظمة العالمية للذخائر أن حوالي 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة قد تكون منتشرة في جميع أنحاء غزة.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي المساعدة لإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار وتخفيف المخاطر على المدنيين الفلسطينيين.

حرب إبادة الفلسطينيين متواصلة لليوم 208 تواليًا

وتواصل إسرائيل لليوم 208 على التوالي عدوانها الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث يستمر جيشها في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وفي حصيلة غير نهائية، استشهد ما لا يقل عن 34٫596 فلسطينيًا وأصيب 77٫816 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيان وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء.

نتنياهو يجدد عزمه اجتياح رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين

وعلى الرغم من تواصل التحذيرات الدولية والأممية من اجتياح رفح، الذي يثير مخاوف كبيرة على حياة نحو 1.4 مليون فلسطيني يوجدون في المدينة الحدودية، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد عزمه على اجتياح المدينة قائلًا: "سندخل رفح ولن نستسلم لحماس باتفاق أو من دونه".

وحذر مسئول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، من أن اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح المكتظة بالسكان سيكون مأساة تفوق الوصف.

وقال إن "الحقيقة هي أن شن عملية برية في رفح سيكون ببساطة مأساة تفوق الوصف.. ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع، وكل ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل".