فتح باب التقدم للإعلان العاشر "للمرحلة الجامعية الأولى" ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"، والتى تهدف للاستثمار فى عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى مثقف من الشباب المصرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، وفى هذا الإطار أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن فتح باب التقدم للإعلان العاشر ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025 لطلاب المرحلة الجامعية بالنظام التنافسى للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسى أو عام دراسى كامل.

ويتضمن الإعلان؛ الدراسة باليابان لمدة فصل دراسى واحد أو عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى،

وأفاد الموقع أن التقديم إلكترونيا من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل وحتى 23 مايو 2024، وعلى الراغبين فى التقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع، على أن يكون تسليم الملف الورقى للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملُا كافة أصول المستندات التى تم إرفاقها إلكترونيُا.

شروط التقدم للمنحة

وتنص شروط التقدم على ألا يزيد العمر عن 22 عاما فى تاريخ بداية الإعلان، وأن يكون المتقدم مقيدُا بجامعة حكومية أو أهلية، وحاصلًا على GPA 3.2 أو تقدير جيد جدًا فى السنوات الدراسية السابقة لكل عام على حدة، وقضى العام الدراسى الأول على الأقل بالجامعة، وكذا يتم توضيح الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى فى بيان التقديرات، ويشترط كذلك الحصول على مستوى لغوى فى اللغة الإنجليزية 5.5 إيلتس أو 59 فى اختبار ال IBT الدولى، فيما عدا أقسام اللغة اليابانية، كما يشترط حصول الطالب المتقدم منها على مستوى N3.

علمًا بأن قبول الطالب يكون وفقًا لموافقة كلا الجامعتين المصرية واليابانية، مع موافقة الجامعة المصرية على معادلة المواد الدراسية التى سيتم دراستها بالخارج، ولا يجوز للطالب تغيير الجامعة اليابانية المتقدم عليها إلا بموافقة الإدارة المركزية للبعثات والمكتب الثقافى بطوكيو.

ويتولى الطالب القيام بمراسلة الجامعات اليابانية واستكمال إجراءات القبول بالجامعة اليابانية، مع الأخذ فى الاعتبار استيفاء أى شروط أخرى تتطلبها كل اتفاقية.

وعلى جانب آخر أفادت سفارة اليابان بالقاهرة، تقديم منح من الحكومة اليابانية للدراسة فى الكليات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2025 للطلبة المصريين، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 16 مايو الجارى.

لمزيد من التفاصيل برجاء الرجوع لموقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات (من هنا).