روسيا تستهدف ميناء أوديسا بصاروخ باليستى وسقوط مصابين

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن صاروخا باليستيا روسيا استهدف ميناء أوديسا الأوكرانى فى وقت متأخر، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل وإشعال حريق كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق تيليجرام ألسنة اللهب فى موقع الهجوم وسحبا كبيرة من الدخان تتصاعد فى السماء.

وقالت احدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهى شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف. ونشرت مقطعا مصورا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وأوديسا هدف متكرر للهجمات الروسية، وأصابت صواريخ مواقع فى المدينة خلال اليومين الماضيين مما تسبب فى مقتل ثمانية أشخاص.