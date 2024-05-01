الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد جبران يؤكد: المشروعات القومية نجحت فى تقليص معدلات البطالة (فيديو)

المشروعات القومية
المشروعات القومية

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على دور المشروعات القومية الرائد في توفير فرص عمل هائلة للشباب والعمال، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كانت السبب الرئيسي في تقليص معدلات البطالة بشكل ملحوظ.

ولفت "جبران" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، الانتباه إلى أن النقابات المهنية والعمالية تضم في عضويتها أكثر من 30 مليون عامل، معربًا عن امتنانه للزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي وصلت إلى 6000 جنيه، ما يعكس المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأشاد بحرص الرئيس السيسي على دعم هذه الفئة من العمال، مؤكدًا أن العامل المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية، ما يجعله مطلوبًا لمهارته وكفاءته العالية.

وفي ختام تصريحاته، أكد "جبران" على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد العمال، معتبرًا ذلك رسالة قوية للمؤسسات بضرورة الحفاظ على العمال وتقدير جهودهم، مشيرًا إلى أن العمال المصريين لديهم القدرة على التطوير وتحقيق الإنجازات الكبرى، كما أثبتوا ذلك في الماضي.

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