أحد شيوخ قبيلة الترابين: مصطفون خلف الرئيس فى مواجهة مخطط التهجير

قال يوسف العرادي، أحد شيوخ قبيلة الترابين بسيناء، إن اتحاد القبائل العربية وأهالي سيناء كلهم خلف القيادة السياسة قلبًا وقالبًا في مواجهة خطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف "العرادي" في مداخلة لبرنامج "مساء Dmc" المُذاع على قناة "dmc": "لن نسمح لأي أحد بدخول شبر واحد من أرض سيناء، ولم نسمح بتفريغ وتصفية القضية الفلسطينية" مؤكدًا أن أرض مصر مُحرمة على أي عدو.

وتابع: "بناء مدينة السيسي الجديدة أمر محترم جدًا لاستكمال التنمية الشاملة في سيناء، الموقع عبارة عن صحراء وهتبقى حاجة محترمة جدًا".