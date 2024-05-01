غادة سابا: يوسف شاهين مخرج عملاق عملت معه 5 سنوات

كشفت المخرجة الأردنية غادة سابا، من رائدات صناعة السينما، أسرار عن علاقتها بالمخرج العالمي يوسف شاهين، قائلة:" بدايتى كانت من خلال دراستى للمسرح ثم انطلقت فى فريق عمل المخرج يوسف شاهين المخرج العملاق، وأتشرف أنه دائما اسمى مقرون باسمه كمساعد مخرج واسكريبت وتواجد معه على مدى 5 سنوات وكانت تجربة غنية".

وأضافت سابا، خلال لقاء من الأردن بكاميرا "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن مصر دائما كما يحكى عنها أم الدنيا والفن والسينما والعطاء، فكانت البداية جميلة من مصر، لافتة إلى أن تجربتها مع يوسف شاهين والفريق ككل نعتبر انا أبنائه ونتمنى ان نحمل جزء من المسئولية الكبيرة التى تم وضعها على عاتقنا لأن كنا موجودين فى فريق هذا المخرج الكبير".

وذكرت غادة أن يوسف شاهين كان مختلف، وكنا نحب كل شئ يحبه، ونكره ما يكرهه، وعندما يغضب منا ننهار، مشيرة إلى أنها على اتصال مع منال الصيفى إحدى من عملت مع يوسف شاهين وساعدتنى فى هذه التجربة وساندتنى كتير وعلى إتصال بها".