الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غادة سابا: يوسف شاهين مخرج عملاق عملت معه 5 سنوات

يوسف شاهين
يوسف شاهين

كشفت المخرجة الأردنية غادة سابا، من رائدات صناعة السينما، أسرار عن علاقتها بالمخرج العالمي يوسف شاهين، قائلة:" بدايتى كانت من خلال دراستى للمسرح ثم انطلقت فى فريق عمل المخرج يوسف شاهين المخرج العملاق، وأتشرف أنه دائما اسمى مقرون باسمه كمساعد مخرج واسكريبت وتواجد معه على مدى 5 سنوات وكانت تجربة غنية".

وأضافت سابا، خلال لقاء من الأردن بكاميرا "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن مصر دائما كما يحكى عنها أم الدنيا والفن والسينما والعطاء، فكانت البداية جميلة من مصر، لافتة إلى أن تجربتها مع يوسف شاهين والفريق ككل نعتبر انا أبنائه ونتمنى ان نحمل جزء من المسئولية الكبيرة التى تم وضعها على عاتقنا لأن كنا موجودين فى فريق هذا المخرج الكبير".

وذكرت غادة أن يوسف شاهين كان مختلف، وكنا نحب كل شئ يحبه، ونكره ما يكرهه، وعندما يغضب منا ننهار، مشيرة إلى أنها على اتصال مع منال الصيفى إحدى من عملت مع يوسف شاهين وساعدتنى فى هذه التجربة وساندتنى كتير وعلى إتصال بها".

 

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين