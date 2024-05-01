القبض على مستوطنين هاجموا قوافل المساعدات الأردنية

نقلاً عن وكالة المساعدة القانونية الإسرائيلية "هونينو"، أفادت رويترز أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية ألقت القبض على أربعة رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة" أثناء مرورها بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن بعض المستوطنين الإسرائيليين هاجموا اثنتين من قوافل المساعدات الأردنية التي كانت في طريقها إلى غزة.

مستوطنين إسرائيليين هاجموا قوافل المساعدات

وأضاف البيان: إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قوافل المساعدات التي كانت في طريقها إلى غزة

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الأردن قال إن بعض المستوطنين الإسرائيليين هاجموا اثنتين من قوافل المساعدات الأردنية التي كانت في طريقها إلى غزة يوم الأربعاء.

وجاء في التقرير: كانت القافلة في طريقها إلى معبري بيت حانون وكرم أبو سالم عندما وقع الهجوم، مما أدى إلى إلقاء بعض حمولتها، التي شملت المواد الغذائية والطحين وغيرها من الضروريات، في الشوارع.

وقالت الوزارة إن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قوافل المساعدات والسماح بحدوث الهجوم يعد انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال ولواجبها في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.

وقال سفيان القضاة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن العدوان وفشل إسرائيل في توفير الحماية يقوض ادعاءاتها والتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر بيت حانون.

وحمّل القضاة السلطات الإسرائيلية مسؤولية الهجوم بشكل مباشر، وحث المجتمع الدولي على إدانته بشكل لا لبس فيه.

وكانت إسرائيل تتباهى بأن القوافل القادمة من الأردن تزيد من كمية المساعدات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة. وقالت وكالة بترا للأنباء إن القوافل تمكنت من استكمال مهمتها رغم الهجوم.

وقد حاول المتظاهرون الإسرائيليون مراراً وتكراراً منع إيصال المساعدات إلى غزة، معترضين على ضرورة قطع الإمدادات حتى يتم إعادة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس وجماعات أخرى في غزة في 7 أكتوبر.

وتمت اعتقالات الأسبوع الماضي خلال مظاهرة مضادة حاولت فيها مجموعة من الحاخامات توصيل طعام رمزي إلى قطاع غزة خلال فترة عطلة عيد الفصح.

بالإضافة إلى الاحتجاجات في مصانع شركة BAE Systems في المملكة المتحدة، هناك أيضًا معسكر مؤيد للفلسطينيين أقيم خارج البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة.

وبالإضافة إلى المخيم نفسه، قام أحد المتظاهرين بإضراب عن الطعام، وهو الآن في يومه الخامس. وقالوا في بيان: بعد وقت طويل من التفكير والصلاة من أجل اتخاذ هذا القرار، قررت المشاركة في إضراب عن الطعام خارج البرلمان الاسكتلندي احتجاجًا على تواطؤ المملكة المتحدة واسكتلندا في جرائم الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.