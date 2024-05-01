بعد صيف استثنائي في الموسم الماضي، يسعى الدوري السعودي لمواصلة استقطاب نجوم العالم خلال الموسم الجديد 2024-2025.

وكان الصيف الماضي استثنائي حيث تفوق الدوري السعودي على الميركاتو الأوروبي وضم العديد من نجوم الصف الأول على رأسهم كريم بنزيما، روبرتو فيرمينو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت التقارير إلى أن الصيف الحالي في دوري روشن سيكون تاريخي حيث بدأت الأندية المفاوضات مع كبار نجوم الدوريات الكبرى.

“الدستور” في التقرير التالي يستعرض أبرز 5 نجوم يستهدفهم الدوري السعودي الصيف الجاري.

ثنائي مانشستر سيتي

يترأس البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتي قائمة اللاعبين المطلوبين في الدوري السعودي، حيث يسعى النصر لجلب قائد النادي الإنجليزي.

وكان النصر أبدى اهتمامه بضم دي بروين الصيف الماضي، لكن فريقه رفض وتمسك به لكن مع تبقي موسم واحد له مع السيتي قد يكون خيار الانتقال لدوري روشن متاح.

أما اللاعب الثاني فهو كايل ووكر والتي أكدت التقارير الصحفية أن نادي الأهلي، مهتم بقوة لضم الظهير الأيمن المخضرم هذا الصيف.

روميلو لوكاكو

لا يزال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي والمعار لصفوف روما، على قائمة اللاعبين التي يرغب الأندية السعودية في ضمهم.

ورفض لوكاكو الانتقال لنادي الهلال الصيف الماضي بعد تواصل رسمي مع اللاعب وفضل الاستمرار في أوروبا.

ولم يتحدد بعد مستقبل لوكاكو مع تشيلسي حيث سيعود إلى الفريق بعد انتهاء إعارته مع روما الذي لم يؤكد بعد ضمه نهائيًا.

ويحظى لوكاكو في الوقت الحالي باهتمام نادي اتحاد جدة الذي يسعى لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

لوكا مودريتش

الدولي الكرواتي الذي سيرحل بنسبة كبيرة عن ريال مدريد هذا الصيف، سيكون لاعب حر وقد يتنافس عليه أندية دوري روشن.

وكان أندية الاتحاد، النصر والهلال أكبر الراغبين في ضم مودريتش وقد يكون صراع كبير بين الثلاثي على نجم الميرنجي.

رافينيا

جناح برشلونة الإسباني تلقى عروض رسمية خلال هذا الموسم، من دوري روشن لكن النادي الإسباني رفضها جميعًا.

وفي ظل رغبية أندية دوري روشن قد يضطر البارسا لبيع رافينيا للاستفادة من المقابل المادي الكبير وحل أزمته المادية.