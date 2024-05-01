فرص استثمارية جديدة في مشروعات التجارة الداخلية.. "التموين" تًُعلن التفاصيل اليوم

يعقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

تفاصيل طرح الفرص الاستثمارية الجديدة

ومن المقرر أن يشهد الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم الإعلان ايضًا عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة، وذلك بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن ملف التجارة الداخلية على مدار الـ10 سنوات الماضية شهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، ونجحت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في إعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية؛ للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات.