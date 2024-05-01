الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: تخفيض نسبة البطالة من 13% إلى 6.9% خلال 10 سنوات

البطالة
البطالة

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن مجال العمل والعمال شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ إن الدولة استطاعت منذ عام 2014 تخفيض نسبة البطالة من 13% لـ6.9%، وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها داخل كل محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر "إكسترا نيوز"، أنه بجانب توفير فرص العمل قامت الدولة برفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة على مدار الفترة السابقة حتى وصل لـ6000 جنيه، وهذا ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمالة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت بالعمالة المؤقتة والذي ظهر جليا من خلال إعطائها معونات شهرية خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا أن الدولة أيضًا تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجهودات الأخرى.

وأكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الدولة المصرية شجعت المواطنين على العمل والاستثمار الصغير في كافة محافظات الجمهورية، علاوة على تشغيل ذوي الهمم من خلال تواجدهم في مختلف المنظمات، لافتا إلى العمالة بالخارج وهو ما نتج عنه التطوير الحاصل في ربوع الجمهورية وفي أزمنة قياسية.

العمال عمال مصر الدولة المصرية اهتمام مصر بعمالها البطالة خفض البطالة

مواد متعلقة

وزير العمل لـ«الدستور»: خفض البطالة إلى 6.9% بعد توفير 7 ملايين فرصة عمل (حوار)

الأكثر قراءة

عاجل|بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات !

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس