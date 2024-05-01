كاتب صحفى: تخفيض نسبة البطالة من 13% إلى 6.9% خلال 10 سنوات

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن مجال العمل والعمال شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ إن الدولة استطاعت منذ عام 2014 تخفيض نسبة البطالة من 13% لـ6.9%، وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها داخل كل محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر "إكسترا نيوز"، أنه بجانب توفير فرص العمل قامت الدولة برفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة على مدار الفترة السابقة حتى وصل لـ6000 جنيه، وهذا ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمالة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت بالعمالة المؤقتة والذي ظهر جليا من خلال إعطائها معونات شهرية خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا أن الدولة أيضًا تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجهودات الأخرى.

وأكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الدولة المصرية شجعت المواطنين على العمل والاستثمار الصغير في كافة محافظات الجمهورية، علاوة على تشغيل ذوي الهمم من خلال تواجدهم في مختلف المنظمات، لافتا إلى العمالة بالخارج وهو ما نتج عنه التطوير الحاصل في ربوع الجمهورية وفي أزمنة قياسية.