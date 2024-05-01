الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إصابة ضابط إسرائيلى فى اشتباكات مع متظاهرين بـ "تل أبيب".. فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلى
جنود الاحتلال الإسرائيلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة شرطي خلال اشتباكات ضارية مع متظاهرين في مدينة تل أبيب.

وذكرت القناة الـ 14 العبرية، مساء الثلاثاء، أنه "خلال الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية، أصيب شرطي نتيجة انفجار مفرقعات نارية أطلقها عليه أحد المتظاهرين".

وأوضحت القناة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 5 متظاهرين خلال تلك الاشتباكات.

وطالب أهالي الرهائن الإسرائيليين، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبحث إعادة ذويهم فورًا.

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