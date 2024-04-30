أفق جديدة للتعاون.. مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات البيلاروسية (فيديو)

أعلن الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، عن نتائج إيجابية للمباحثات الأخيرة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره البيلاروسي، مؤكدًا تعزيز الشراكة في مختلف القطاعات.

وذكر كيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، أن الجانبين وقعا على سلسلة من الاتفاقيات لتطوير المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن التعاون مع بيلاروسيا يمثل إضافة استراتيجية لمصر، خاصة في مجال التصنيع، معربًا عن تقديره للحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك البيلاروسيين، وأكد أن بيلاروسيا تعتبر مصر بوابتها الرئيسية للقارة الإفريقية، فقد باتت مصر مركزًا لدعم إفريقيا بالحبوب.

وتطرق كيلاني إلى توجهات الدولة نحو جعل مصر مخزنًا رئيسيًا للحبوب في إفريقيا، مشيرًا إلى اقتراح إنشاء خط طيران مباشر بين بيلاروسيا والمناطق السياحية المصرية لتعزيز التبادل السياحي.

وأضاف أن هناك حماسًا متزايدًا من الجانب البيلاروسي للتعاون مع مصر، مما يبشر بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أهمية التصنيع كعنصر أساسي لتقليل الاستيراد وفتح الأسواق الجديدة، مثل السوق الآسيوية، والتعاون المشترك في مجال تصنيع الأعلاف.