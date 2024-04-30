الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماذا يحدث داخل أسواق الأجهزة الكهربائية؟.. تاجر يكشف حقيقة تراجع الأسعار (فيديو)

برنامج «على مسئوليتي»
برنامج «على مسئوليتي»

في ظل الاستقرار الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخرًا، بدأت أسواق الأجهزة الكهربائية تستعيد عافيتها، حيث أفاد تاجر في حديثه لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، بأن الأسعار شهدت انخفاضًا بنسبة 10%، ما يبشر بمزيد من التخفيضات المنتظرة.

وأشار التاجر إلى أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية، وصلت إلى 40%، خاصة في أجهزة التبريد والشاشات، نتيجة لأزمة نقص الدولار، ولكن مع استقرار العملة الأمريكية، بدأت الأسعار تستقر تدريجيًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض.

وتناول التاجر في حديثه أسعار الثلاجات التي تتراوح حاليًا بين 20 و70 ألف جنيه، وأسعار التكييفات التي تبدأ من 20 ألف جنيه، والشاشات التي تبدأ من 6 آلاف جنيه لـ32 بوصة، والشاشة العادية بسعر 5.5 ألف جنيه.

وأوضح أن الاضطراب الذي شهده سعر الدولار في الفترة الماضية أدى إلى تضارب الأسعار واعتماد المستوردين والمنتجين على السوق السوداء للحصول على العملة، ما أثر على الأسعار والمعروض في السوق، ومع استقرار سعر الصرف، تحقق الاستقرار في السوق، ويتوقع التجار الآن أن يتمكنوا من الحصول على بضائع جديدة بأسعار ثابتة لفترة معينة، ما يعزز توقعات الزبائن بحدوث انخفاضات أكبر في الأسعار.

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