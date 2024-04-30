هيئة البث الإسرائيلية: غياب ضمانات وقف إطلاق النار تُهدد صفقة الهدنة فى غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسئول قوله إن الإشارات السلبية من حماس تعني أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف أن غياب ضمانات وقف إطلاق النار هي مبرر إشارات “حماس” السلبية، بشأن مقترح الإفراج عن المحتجزين.

نتنياهو: عملية رفح وشيكة صفقة الرهائن تعتمد على حماس



في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو إن فكرة وقف الحرب دون تفكيك كتائب “حماس” الأربع في رفح غير واردة.

كما أكد “نتنياهو” على التزام إسرائيل بالعملية العسكرية في رفح ورفض إمكانية وقف إطلاق النار مع حماس حتى استيفاء الشروط الأساسية.

وتابع خلال لقاء مع عائلات الجنود القتلى والمحتجزين، أن الأهداف التي تم تحديدها في بداية الصراع لم تتغير.

وقال: "بدأنا إجلاء السكان في رفح، استعدادًا لعملية قريبة هناك".