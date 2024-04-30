الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد حسام عبدالمجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بتنظيم ممر شرفي لحسام عبدالمجيد مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد اللاعب الـ23 والذي يوافق اليوم الثلاثاء. 

وحرص عبدالواحد السيد، مدير الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني، وباقي أفراد الجهاز المعاون واللاعبون على تهنئة اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها، الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.

خطاب فيفا

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقي النادي لإخطار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بمد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق حتى 31 يوليو المقبل.

وتقدم باتشيكو من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "FIFA" للحصول على مستحقاته المتأخرة، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

بعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" قراراً بإلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

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