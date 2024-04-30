الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يدين الاستيلاء على مباني جامعية خلال احتجاجات كولومبيا

البيت الابيض
البيت الابيض

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الاستيلاء على مباني الحرم الجامعي أمر خاطئ بعد الاحتجاجات في جامعة كولومبيا خلال الليل والتي شهدت سيطرة المتظاهرين على منشأة جامعية.

قال نائب السكرتير الصحفي أندرو بيتس:"الرئيس بايدن يحترم الحق في حرية التعبير، لكن الاحتجاجات يجب أن تكون سلمية وقانونية، الاستيلاء على المباني بالقوة ليس سلميًا - إنه خطأ، كما ان خطاب الكراهية ورموز الكراهية ليس لها مكان في أمريكا".

ضد التشهير البغيض والمعادي للسامية والخطاب العنيف طوال حياته 

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سياسى فلسطينى: الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية تغيير للصورة الذهنية فى العالم عن إجرام الاحتلال

ووفقًا لشبكة سي ان ان الامريكية ، لقد وقف الرئيس بايدن ضد التشهير البغيض والمعادي للسامية والخطاب العنيف طوال حياته. وقال بيتس: "إنه يدين استخدام مصطلح الانتفاضة، كما فعل مع خطاب الكراهية المأساوي والخطير الآخر الذي ظهر في الأيام الأخيرة".

نصحت جامعة كولومبيا، مركز الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة – “أعضاء مجتمع الجامعة” بالابتعاد عن حرمها الرئيسي في مورنينجسايد هايتس يوم الثلاثاء بينما يحصن المتظاهرون أنفسهم داخل قاعة هاميلتون.

في السياق، أصدرت جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت، وهي كلية صغيرة في شمال كاليفورنيا، أمرًا بالبقاء في مكانها للطلاب الذين يعيشون في الحرم الجامعي، بسبب "استمرار النشاط الإجرامي" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وفقًا لموقع الجامعة على الإنترنت.

وأغلقت الجامعة المعروفة الآن باسم كال بولي هومبولت أبوابها لبقية الفصل الدراسي وسط تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. وصلت قوات إنفاذ القانون في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء وأجرت بعض الاعتقالات.

وتحث الكلية الأشخاص الذين يعيشون خارج الحرم الجامعي على الابتعاد عن المبنى.

وقال موقع الكلية على الإنترنت: "من الخطورة التواجد في الحرم الجامعي في هذا الوقت". "من أجل حماية الحياة والسلامة، يجب على المقيمين في الحرم الجامعي الاحتماء في أماكن إقامتهم والبقاء في حالة تأهب لما يحيط بهم."

الاحتجاجات غزة الحرم الجامعي جامعة كولومبيا البيت الأبيض بايدن

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