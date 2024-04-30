الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تدعو أعضاءها بالبرلمان لاجتماع تحضيرى استعدادًا للمؤتمر العام

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

دعا خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لاجتماع تحضيرى للمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م.

وقرر مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو، ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية، ما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وفي مارس الماضي، دعت نقابة الصحفيين أعضاءها لحضور الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس للنقابة، الذى استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.

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