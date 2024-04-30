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الأنبا بنيامين: أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة

الأنبا بنيامين
الأنبا بنيامين

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بحلول ثلاثاء أسبوع الآلام او بثلاثاء البصخة، وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هى الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح " ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

وقال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، في كتاب محاضرات في علم اللاهوت الطقسي القبطي إن أسبوع الالام هو أقدس أيام السنة كلها لأن المسيح تكلم فيه عن الحب الأعظم، فقال:"ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه "لذلك يُسَمَّى أسبوع الحب الإلهي أقدس أيام السنة كلها".

أضاف: «لهذا تتعامل الكنيسة مع هذا الأسبوع بهذا المستوى فهو أكثر أسبوع نجد فيه نسك، أصوام، ميطانيات، فهو نوع من تبادل الحب، كما أن أسبوع الآلام هو رؤيا لمحبة المسيح الذي واجه الموت نيابة عنا – فهو نزل من السماء لكي يموت من أجلنا لذلك نحن نضع الصليب دائمًا أمامنا لكي نرى الصليب فنتذكر ذلك العهد الذي عاهدناه به، فهو أخذ حياتنا ومات بها على الصليب، لكي يعطينا حياته البارة المقدسة لكل نسلك فيه... نحن نعيش أحداث هذا الأسبوع بهذه الروح أو بهذه الرؤيا نرى المسيح في حبه يقدم كل آلامه ويقدم حياته ويفدينا لكل نقتدي به ونحيا به.

وتابع «في هذا الأسبوع نجد فكرة التفرغ للعبادة مأخوذة من هذه الرؤيا فالناس كانوا يتفرغوا للعبادة طوال هذا الأسبوع وكانوا يقرأون العهدين القديم والجديد، لذلك الصوم الكبير كان يصل إلى قمة روحانية في أسبوع الآلام، وفي هذا الأسبوع نركز كل صلواتنا على آلام السيد المسيح، فميزة الطقس أنه يملأ الشعور واللاشعور، من رؤية أيقونة الصلبوت والشموع والقراءات الحواس كلها مليئة بهذه الأحداث الهامة.

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