فيليب لازارينى: 182 من موظفى الأونروا قتلوا منذ بداية العدوان على غزة

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، عن أن 182 من موظفي الوكالة قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأونروا قادرة على الصمود حتى يوليو القادم بعد الإعلان عن مساهمات جديدة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة عملياتها حتى أغسطس القادم.

لازارينى: معظم الدول استأنفت تمويلها للوكالة

وأوضح لازاريني، أن معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، فيما لا يزال عدد ضئيل من الدول لم تقرر استئناف التمويل بعد.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الجاري تدفقت المزيد من الإمدادات الغذائية، إلا أنها لا تزال غير كافية، في ظل المصاعب التي تواجه قوافل المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن الحملة التي تشنها إسرائيل لتشويه سمعة الوكالة الأممية "الأونروا" هي مثال مؤسف للتضليل الإعلامي.

وأضاف بوليانسكي، خلال اجتماع الدورة الـ46 للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن من الأمثلة المحزنة على المعلومات المضللة حملة التشهير التي تشنها تل أبيب ضد وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي "تهدف إلى القضاء على أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "الأونروا"، على الرغم من العوامل الخارجية، ظلت منذ أكثر من 70 عامًا، "تقدم المساعدة بشكل فعال للاجئين الفلسطينيين" في الشرق الأوسط في ظل ظروف صعبة للغاية.

وقال إنه حتى الآن قُتل أكثر من 180 موظفًا في الوكالة في قطاع غزة، وهو رقم قياسي لموظفي الأمم المتحدة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لتصحيح هذا الوضع حول الأونروا".

وفي نهاية يناير، أعلنت عدة دول، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، عن تعليق تمويلها للأونروا بسبب المزاعم الإسرائيلية حول وجود صلات لها بحركة "حماس".