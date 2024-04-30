الثالث خلال أيام.. بينى جانتس يتعرض لحادث سير أسفر عن كسر بالقدم

تعرض وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الثلاثاء، لحادث سير أسفر عن إصابته بكسر في القدم.

وقال مكتب بيني جانتس، مساء اليوم: "تعرض الوزير بيني جانتس لكسر في القدم أثناء جولة له في ياد مردخاي بغلاف غزة، ويتابع العلاج والفحوصات في المستشفى".

ويعد جانتس الوزير الإسرائيلي الثالث الذي يتعرض لحادث في أيام قليلة، الأول كان إيتمار بن غفير، والثاني وزير التربية والتعليم الإسرائيلي.

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة

وأفادت مصادر عبرية، مساء السبت، بتحطم سيارة الوزير حاييم بيطون، وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حادث سير.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن سيارة الوزير بيطون تحطمت وأصيب والده بجروح خطيرة.

كما تحطمت سيارة وزير ما يسمي الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وإصابة ابنته وحارسه والسائق خلال الحادث.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير أثناء تفقده موقع حادث الطعن في مدينة الرملة شمال غرب القدس؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".