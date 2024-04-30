بدء سماع مرافعة دفاع متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

بدأت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.



ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات مولوتوف، وإحراق سيارات شرطة.