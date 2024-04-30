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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كنت عايز أشوهها".. المؤبد للمتهم بقتل زوجته فى الشرقية

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، موظف بالمعاش بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 32341 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 2957 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 مايو، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “أسامة. ن” 44 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "ر. ذ " مدرسة، لشكه في سوء سلوكها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين - كتر) وأدوات (مادة كاوية - مبيد حشري قابل للاشتعال)، وقام بالدلوف خلسة للمسكن والاختباء بإحدى الحجرات متربصا بالمجني عليها وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وشل حركتها وكبل يديها وكال لها عدة طعنات بسلاح الجريمة (سكين) قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث ما بها من إصابات أودت بحياتها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قد أقر بأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليها وإنما كان غرضه تشويه وجهها لشكه في سوء سلوكها.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية موظف بالمعاش

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