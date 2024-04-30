 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ34.535 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34.535 شهيدا و77.704 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في قطاع غزة، اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 47 شهيدا و61 مصابا خلال 24 ساعة.

الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين فى المجال الصحى بشأن جرائم إسرائيلية فى مستشفيات غزة

وأجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون إلى الطواقم الطبية بشأن جرائم محتملة في غزة.

وقال مصدران لوكالة "رويترز"، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة شمال القطاع "مستشفى الشفاء"، والمستشفى الرئيسي في خان يونس جنوبا "مجمع ناصر.

ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الشهود.

وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءًا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان".

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرًا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع، بما في ذلك الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.

خلال الحرب، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما، واتهمت نشطاء "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه "حماس" والطاقم الطبي.