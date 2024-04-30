الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى للجنايات

النقد الأجنبى - صورة
النقد الأجنبى - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهمين في واقعة الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، إلى محكمة الجنايات.

إحالة المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي للجنايات 

وتبين أن المتهمين خالفوا سوق الصرف وتاجروا في النقد الأجنبي غير المشروع من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بغرض الاستفادة من فارق السعر لتحقيق الأرباح، حيث منعوا المواطنين من استبدال العملات الأجنبية من البنوك واستبدلوها معهم بقيمة أكبر من سعرها مقابل عمولة 1 %، مما يعد عملًا من أعمال البنوك.

كانت ضبطت مباحث الأموال العامة متهمين بحوزتهما مبالغ مالية من «دولارات وريالات» وهاتف محمول بقصد الاتجار في النقد الأجنبي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق التي قررت إخلاء سبيلهما بكفالة 5000 جنيه.

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