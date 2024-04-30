الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اعتصام جديد فى جامعة بريتش كولومبيا الكندية ضد الممارسات الإسرائيلية

اعتصام في جامعة بريتش
اعتصام في جامعة بريتش كولومبيا الكندية

نظم طلاب ومواطنون كنديون اعتصاما سلميا في جامعة بريتش كولومبيا الكندية في فانكوفر للتضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف المذابح الإسرائيلية في غزة.

ويقول منظمو الاعتصام، إنهم يدعون الجامعة إلى "التخلي عن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، والمشاركة في المقاطعة الأكاديمية العالمية للجامعات الإسرائيلية".

وجاء في أحد البيانات الصادرة من المعتصمين: "ليس لدينا أي تسامح مع التمييز، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العنصرية المعادية للفلسطينيين، أو الإسلاموفوبيا، أو معاداة السامية، أو العنصرية، أو التمييز الجنسي، أو التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة".

وذكرت الجامعة أنها "تقدر حرية التعبير وتحترم الاحتجاج السلمي". وأضافت "نحن نفهم أن البعض في مجتمعنا يريدون الاحتجاج على العنف والحرب التي يرونها تتكشف".

وقال ماثيو رامزي القائم بأعمال المدير الأول للعلاقات الإعلامية بجامعة بريتش كولومبيا: "يجب أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات دائمًا مع احترام الآخرين وضمن حدود سياسة الجامعة والقانون".

يأتي ذلك بعد أن أقام طلاب من جامعتي ماكجيل وكونكورديا في مونتريال مخيم دعم للفلسطينيين في حرم جامعة ماكجيل في وسط المدينة. وقام الطلاب بنصب عشرات الخيام داعين كافة الجامعات في مونتريال وسائر كندا إلى إعادة النظر في بعض الشراكات بين الجامعات والشركات الداعمة لإسرائيل.

وتندرج إقامة هذا المخيم الإعتصامي في حرم الجامعات الكندية في سياق تحرك مشابه بدأ مؤخرا في الولايات المتحدة وأماكن أُخرى حول العالم، حيث أقيم مخيم من هذا النوع في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأسبوع الماضي، قبل أن تبصر النور مخيمات مشابهة في أحرام عدد من الجامعات الأميركية، مثل هارفارد وييل وبرينستون وسواها، وفي أوروبا أيضًا، لاسيما في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

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