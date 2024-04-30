الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كاتب سودانى: مفاوضات جدة نافذة أمل لكثير من المواطنين السودانيين

السودان
السودان

قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، بشأن المفاوضات في جدة وعوامل انعاش فرص السلام في السودان، إنه من المؤكد أن الأنباء عن انطلاق مفاوضات جدة تمثل نافذة أمل  لكثير من المواطنين السودانيين الذين يتعرضون لأسوء الأوضاع الإنسانية. 

وأضاف "المعتصم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وفق تقارير المنظمات الدولية فقد احتدام الصراع العسكري بصورة كبيرة والهجوم المضاد الذي يتم بصورة يومية ونافذة الأمل التي يمثلها منبر جدة الإنساني. 

فرصة كبيرة لحل الأزمة الإنسانية في السودان 

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وأكد أن المفاوضات توفر فرصة كبيرة إذا توفرت الإرادة لصنع سلام حقيقي لوقف الانتهاكات وخروج ميليشا الدعم السريع من منازل المواطنين، ووقف تهديدها لمناطق أخرى مثلما يحدث في الفاشر. 

وفي سياق متصل، أظهر تقرير للأمم المتحدة أن السودان كان لديه أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء في عام 2023، وتمثل الدولة الأفريقية ثلثي الأشخاص الإضافيين البالغ عددهم 13.5 مليون شخص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، حيث أدى النزوح إلى انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وتعني الحرب بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع أن السودان كان يضم ثلثي 13.5 مليون شخص إضافي كانوا بحاجة إلى مساعدة عاجلة العام الماضي، في حين أدى الصراع أيضًا إلى دفع غزة إلى أسوأ أزمة غذائية في العالم، حيث يواجه جميع سكانها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.

وعلى الصعيد العالمي، يواجه أكثر من 281 مليون شخص في 59 دولة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقًا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، الذي نُشر اليوم، كما ساهمت الأزمات الاقتصادية والطقس المتطرف أيضًا.

وعلى الرغم من حجم أزمة الجوع في السودان، حيث يواجه 20.3 مليون شخص في البلاد انعدام الأمن الغذائي الحاد، حذرت منظمة الأغذية والزراعة من نقص التمويل. 

السودان مفاوضات جدة السلام الجيش السوداني الدعم السريع

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