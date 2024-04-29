الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق فهمى: القاهرة تتعامل برؤية أشمل فى حل الأزمة الفلسطينية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور  طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك جهدا كبيرا مبذولا من كل الأطراف فيما يتعلق بحل الأزمة الفلسطينية، لافتا إلى أن القاهرة تحركت في مسارات واتجاهات عديدة، الهدف الرئيسي منها التوصل إلى المراحل الثلاث التي اقترحتها مصر. 

وأضاف الدكتور طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن القاهرة ابتكرت أفكارا ورؤى استنادا لما تم طرحه من قبل، حيث تتعامل برؤية أشمل، مرتبطة بطبيعة الحال بما وصلنا إليه من اتصالات ولقاءات طوال الفترة السابقة.

جهود مصر في القضية الفلسطينية 

وأكد أن القاهرة بذلت جهودا كبيرة، لافتا إلى أن هذا الأمر يأتي في سياقين؛ الأول التزام مصر القومي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يتم من خلال إدخال المساعدات والثاني دعم الأشقاء الفلسطينيين في المحاكم الدولية والتأكيد على إعادة تقديم القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية مرة أخرى. 

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