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الثقافة

"القومي للطفل"يوزع جوائز مسابقة رواية اليافعين في الملتقى الثاني دورة "يعقوب الشاروني".. غدا

محمد ناصف
محمد ناصف

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، الملتقى الثاني لأدب الاطفال دورة "يعقوب الشاروني" تحت عنوان أدب اليافعين آفاق وتحدياته"، وذلك في تمام السادسة من مساء غدً الثلاثاء 30 ابريل في قاعه سينما الهناجر بالاوبرا، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإشراف د. هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويناقش الملتقي رواية اليافعين، والمفهوم ومعايير التصنيف، والفضاء الإلكتروني ودوره في إتاحة رواية اليافعين والترويج لها، ويقيم المركز حفل توزيع جوائز مسابقة "رواية اليافعين"، وذلك بحضور لجنة تحكيم المسابقة.

والجدير بالذكر أنه قد أعلن المركز عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: انتصار عبد المنعمعن رواية أجنحة ليست للطيران، ورضا سلام عن رواية "هل تصدقون ما حدث؟!"، و صفاء عبد المنعم عن رواية “جدو نعيم”، و عبد العزيز دياب عن رواية “كائنات ورقية”، ومصطفى السيد الششتاوي عن رواية “مغامرون في جبل الكنوز”، وهاني قدري عن رواية “متلازمة أمل”.

وأكد ناصف في بيان صحفي، أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالحفل، اللذين يتم حصولهما على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهما، كما سيتم طباعة الستة روايات الفائزة بالمراكز الخمسة.

وكانت أصدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة قرارها رقم 390 بتجديد ندب الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة للطفل بالمجلس الأعلى للثقافةن إبتداءًا من أغسطس 2023 وذلك لمدة عام.

جدير بالذكر أن ناصف أدار ما يقرب من عشرة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منها رئيس إقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة لقصور الثقافة، وأربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة منها الشعب واللجان الثقافية والشئون الأدبية والمسابقات ومكتب رئيس المجلس الأعلى والمركز القومى لثقافة الطفل.

المركز القومي لثقافة الطفل أدب الأطفال يعقوب الشاروني أدب اليافعين الكاتب محمد ناصف الأوبرا

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