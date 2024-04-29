الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تعليم الشيوخ: الولاية الجديدة ستركز على ضمان جودة التعليم والصحة بشكل كبير

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قالت راندا مصطفى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن الفترة الرئاسية القادمة ستركز على ضمان جودة التعليم والصحة بشكل كبير وملحوظ.

وأضافت في كلمة لها أمام الجلسة العامة اليوم لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكدت أنه يجب وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي.

وأوضحت وكيلة تعليم الشيوخ، أن جودة التعليم تشمل مجموعة المعايير والإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية، مشيرة إلى أن لدينا مشكلة كبيرة في إصلاح التعليم العالي بعد أي خطوة من خطوات التقييم.

وأكد طارق رسلان، نائب عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة، وأنه يجب مسايرة هذه الثورة لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبة لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وطالب رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم بطلب المناقشة العامة، المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وطالب الحكومة بمزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد رسلان أن مصر هي قبلة العلم منذ آلاف السنين ومنارة الشرق وتستحق أن تكون في مكانة أكبر من ذلك، مشددا على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.

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