الأحد 28 أبريل 2024
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ريم بهجت: الحوسبة السحابية فى مصر توفر فرص عمل جديدة للشباب (فيديو)

ريم بهجت
ريم بهجت

أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تحقق إنجازًا مهمًا في مجال الحوسبة السحابية، وأشادت بهذا الإنجاز الذي يعتبر فخرًا للبلاد.

وأوضحت بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، أن الحوسبة السحابية تمثل تجميع البيانات والمعلومات في مكان واحد، مما يوفر بنية تحتية قوية للتعامل معها، وبفضل هذا الإنجاز، يمكن لمصر استضافة بيانات لجهات أخرى، مما يفتح أبوابًا لفرص عمل كثيرة ويساهم في توفير دخل للبلاد.

وأكدت أهمية التخصصات في مجال الحوسبة السحابية، مشيرة إلى أن تطوير الخريجين يسهم في تقديم خدمات متميزة في مصر وحول العالم، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعزز فرص العمل للشباب، ويتطلب تطوير العقول باستمرار.

وفيما يتعلق بالتخصص المهني، أوضحت "بهجت" أن الفرق في المبالغ التي يتقاضونها في العمل خارج مصر يعتمد على مستوى التخصص والتطور الشخصي.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يمكن أن يكون مركزًا لبيانات دول أخرى، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في العقول وتدريب كفاءات متميزة في مجالات هندسة البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

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