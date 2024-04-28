الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

نقيب المحامين ورئيس محكمة استئناف المنصورة يتفقان على ضرورة احتواء الأزمة

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام

التقى عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد ظهر اليوم الأحد، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب، على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة؛ حيث اتفق الطرفان على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه.

ومن جانبه أعرب المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون.

واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية  يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري.

محكمة استئناف أزمة نقابة المحامين نقابة المحامين التقى الأستاذ عبد الحليم علام المحامي عبد الحليم علام

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