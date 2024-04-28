كيف أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات الخليجية؟ خبير يجيب

قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن مصر تشهد تدفقًا ملحوظًا للاستثمارات الخليجية، مدفوعة بسعي دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تسعى مصر لجلب العملة الصعبة، وخلق فرص عمل، وتحفيز النمو.

وأضاف ابو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمارات الخليجية في ضوء عدة عوامل:

-السوق الضخم: مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، مما يوفر سوقًا ضخمة.

-الموقع الاستراتيجي: موقع مصر مهم على مفترق طرق التجارة العالمية.

-القوى العاملة الماهرة: تمتلك مصر قاعدة عريضة من القوى العاملة الماهرة.

-الإصلاحات الاقتصادية: اتخذت مصر خطوات لتحسين بيئة الاستثمار ولكن يلزم المزيد من الجهود في هذا الشأن.

-الاستقرار السياسي: شهدت مصر تحسنًا في استقرارها السياسي.

وتابع الخبير المصرفي تشمل مجالات الاستثمار على عدة قطاعات تشمل العقارات والسياحة والطاقة والزراعة والبنية التحتية.

ومن أهم أمثلة على الاستثمارات:

-مشروع رأس الحكمة: مشروع سياحي ضخم في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار.

-استحواذ على فنادق تاريخية: استحواذ دولة الإمارات على حصة 40.5% في شركة مصرية تمتلك 7 فنادق تاريخية في القاهرة بقيمة 882.5 مليون دولار.

-بيع محطات وقود وطنية للبترول: تُعرض محطات وقود وطنية للبترول للبيع جزئيًا، وقد أبدت شركتا بترومين السعودية وبترول أبوظبي الوطنية اهتمامًا بشراء هذه الشركة.

وتوقع أن ينتج عن هذه الاستثمارات تأثير على الاقتصاد المصري تشمل خلق فرص عمل جديدة، وجلب العملة الصعبة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى نقل التكنولوجيا والخبرات.

وذكر الخبير المصرفي أن الاستثمارات الخليجية تعد فرصة عظيمة لتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التقدم والازدهار ومع ذلك يجب على الحكومة المصرية معالجة التحديات من خلال تنويع مصادر الاستثمار، وضمان توزيع الفوائد بشكل عادل، وحماية البيئة.

وأضاف أبو الفتوح على الرغم من الفوائد الكبيرة للاستثمارات الخليجية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهها مصر مثل:

-مخاطر الاعتماد على الاستثمارات الخارجية مما قد يُعرضها لبعض المخاطر، مثل تقلبات أسعار النفط.

-البيروقراطية خصوصا مازالت بعض الإجراءات البيروقراطية المعقدة يمكن أن تُعيق الاستثمار في مصر.

-المخاوف البيئية إذ قد تُسبب بعض المشاريع الاستثمارية ضررًا للبيئة، خاصة في ظل ضعف تطبيق القوانين واللوائح البيئية المشددة.

-المخاوف من هيمنة الشركات الخليجية حيث يمكن أن تؤدي الاستثمارات الخليجية إلى هيمنة الشركات الخليجية على الاقتصاد المصري، وتقليل فرص مشاركة الشركات المصرية المحلية.