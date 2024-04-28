"مصطفى وهالة" يتصدران مواقع التواصل الاجتماعى برقصة عفوية

استضاف برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية"دي إم سي"، فقرة مميزة عن أبطال فيديو رقص بأحد الأفراح المصرية لزوجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو رقص لزوجين عبر السوشيال ميديا

وقال مصطفى جميل، بطل الفيديو الذي جمعه بزوجته،:" أكتر شيء شدني في زوجتي إنها ست فرفوشة ووشها بيضحك، وهى ست سمحة والستات ربنا خلقها لنا عشان هي اللي بتدينا الحنان، وقصة زواجنا امتدت لأكثر من 45 عامًا وتزوجنا عن حب، ومكنتش بفكر في الزواج حتى ذهبت في زيارة لبيت عمتي وبيتنا كان في عين شمس، وإحنا صعايدة فمكنش فيه مقابلات كتير وصارحت والدتي برغبتي في الزواج من ابنة عمتي".

القبول والحب سر الاستمرار

كما أكدت الزوجة السيدة هالة،:" زوجي ابن خالي والتلاقي والقبول حدث بعد زيارة عائلية، وبدأ بحب من أول نظرة، وما لفت انتباهي ونظري له إني ارتحت له في الكلام، وأول ما شوفته ارتحت له زي ما هو ارتاح لي وبدأ بينا القبول والأحاسيس، وقصة حبنا مستمرة حتى اليوم دوم ملل رغم مصاعب الحياة، إحنا متزوجين من 45 سنة".

وتابعت:" الفرح كان لابن أخي أحمد، الذي كان قريبًا جدًا مني وكنت مٌرتبطا به للغاية، وغالي عليا والفرح لابنه وكأنه ابني، والدي ووالدتي كانوا طيبين وعلمونا نحب بعض".