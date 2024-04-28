القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر تسيطر على 31% من مشروعات الهيدروحين الأخضر بالشرق الأوسط

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” له أكثر من استفادة على نطاق التعاون بين الدول، وكذلك ستكون له أهمية في عملية التبادل الاستثماري بين مصر والدول المشاركة.

المنتدى العالمي الاقتصادي

وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن مصر من خلال وزيرة التخطيط أثناء فعاليات المنتدى أوضحت الخطة الاقتصادية الكاملة المصرية بشكل تفصيلي، حيث تم التأكيد على سلسلة الموانئ الجافة التي تم تحديثها داخل الأراضي المصرية، كما تم الحديث عن المناطق الاقتصادية المصرية المؤهلة لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة أن مصر عملت على تدشين بنية تحتية قادرة على استيعاب هذه المشروعات.

الاقتصاد المصري ومراحل تطويره



وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: "هذا المنتدى سوف يعمل على المزيد من التعاون مع الدول العالمية لزيادة حجم التجارة البينية خاصة في مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر".



واستطرد: "مصر تسيطر على ٣١٪ من مشروعات الهيدروحين الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن القول إن هذا المنتدى سيكون له الكثير من النقاط الإيجابية على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة".