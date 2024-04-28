الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

النائب أحمد نويصر: الحوار الوطني يمثل حالة مصرية خالصة تحقق طموحات الجمهورية الجديدة

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

قال النائب أحمد  نويصر عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني منذ عامين كانت بمثابة إعلان واضح لفتح باب التشابك الفكري وتدفق الحلول حسب وجهات نظر علمية وعملية مختلفة و الوقوف على أرضية وطنية مشتركة بين مختلف الاتجاهات السياسية.

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وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطنى يمثل حالة مصرية خالصة تحقق طموحات الجمهورية الجديدة ويحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن من خلال اشتراك كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع لوضع خريطة الأولويات الوطنية.

وأكد أن الحوار الوطني حدد أهدافه منذ بداية انطلاقه وهي تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها، وضمان حق الجميع في المشاركة والتنمية.

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وزيرة الثقافة: لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.. وتعديل قوانين العمل الثقافى أولوية ( حوار)

وأشار النائب إلى أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، من خلال التواصل المفتوح والبناء لتحقيق تقدم حقيقي وازدهار دائم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أولى الحوار الوطني أهمية خاصة ودعا الحكومة للتفاعل والتعاون مع الحوار الوطني، وأكد رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس حيث شارك وزراء ومسئولين رفيعي المستوى في جلسات الحوار الوطني.

فيما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذا التقرير يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنيّ، وعددا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن،  كما يتضمن الوضع الحالي في وزارة الثقافة، وكذا الخطة المستقبلية للوزارة لتفعيل مخرجات اللجنة.

النائب أحمد نويصر الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنة المشاركة المجتمعية

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