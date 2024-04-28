الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يزور السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية يومي الإثنين والثلاثاء للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان "سيناقش بلينكن الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة"، بحسب "رويترز".

وجاء في البيان أن "الوزير سيؤكد أيضًا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدمًا نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وسيكون  بلينكن، ضمن عدد من القادة العالميين المتوقع حضورهم منتدى اقتصادي عالمي تستضيفه السعودية بدءا من الأحد، ويتوقع أنّ يركز بقوة على العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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